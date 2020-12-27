HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalınan köpeklerini arıyorlar

Çalınan köpeklerini arıyorlar

27.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyamanlı Düzen ailesi, bahçeden çalındığını iddia ettikleri ’Ateş’ isimli Tonya Finosu cinsi köpeklerini arıyor.Adıyaman Mehmet Akif Mahallesi 522 nolu sokakta bulunan evlerinin bahçesinden bir gece kaybolan Ateş isimli köpeği bulmak için aile seferber oldu.

Adıyamanlı Düzen ailesi, bahçeden çalındığını iddia ettikleri ’Ateş’ isimli Tonya Finosu cinsi köpeklerini arıyor.
Adıyaman Mehmet Akif Mahallesi 522 nolu sokakta bulunan evlerinin bahçesinden bir gece kaybolan Ateş isimli köpeği bulmak için aile seferber oldu. Evde kimsenin olmadığı bir akşam, çalındığı iddia edilen Ateş isimli köpekten 3 günden beri haber alınamıyor. Üç yıldan beri besleyip büyüttükleri 5 yaşındaki Ateş’i bulmak için aile petshoplar ve tanıdıklarına haber verdi.
Ateş’in kaybolmasına çocuklarının çok üzüldüğünü dile getiren anne Derya Düzen, “Ateş için diyecek çok şey var. Ateş bizim neşemizdi. Burası boş, anlamsız, bu bahçe bize çok anlamsız geliyor. Konuşmakta zorluk çekiyorum, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Ben bile bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Kaybolduktan sonra onu ne kadar çok sevdiğimi anladım. Çocuklarım çok üzgün iki gündür perişanlar. Teselli etmeye çalışıyorum. Ateş’i her soran olduğu zaman ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. O ailemizin bir parçasıydı. Çocuklarımdan bir taneydi, çocuklarımın kardeşi gibiydi. O kadar üzgünüz ki lütfen duyanların bilenlerin Allah rızası için bize bildirmelerini çok rica ediyorum” dedi.
Baba Murat Düzen ise, köpeklerinin bulunması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Çalındığından şüpheleniyoruz, dışarıya çıkacak durumu yok. Bahçede serbest dolaşıyordu, duvardan çıkma şansı yoktu, muhakkak çalındı. Birçok yere müracaat ettik, söyledik. Petshoplara haber ettik, arkadaşlara, eşe dosta haber ettik, haber bekliyoruz artık. Şehir içerisindeyse bulunur muhakkak, yani umudumuz öyle” şeklinde konuştu.
Ömer Faruk Düzen ise, Ateş ile en çok kendisinin ilgilendiğini belirterek, “Ailemizin bir ferdiydi, ailemizin bir parçasıydı. Çok üzüldük. Onunla en çok ben ilgileniyordum. Daima şakalaşarak benle oynuyordu” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit olduMSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Acı haberi MSB duyurdu: Hakkari'de çığ altında kalan bir personel şehit oldu

MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu

İstanbul'da 3 ilçede çete operasyonu

Film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim!

Şoke eden iddia: CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.