HABER
  4. Çalınan koyunlar, adaklık olarak satılmış

Çalınan koyunlar, adaklık olarak satılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 23:38 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, ahırdan 10 küçükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Çalınan koyunlar, adaklık olarak satılmış

Güven HASBAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, ahırdan 10 küçükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Öte yandan koyunların adaklık olarak satıldığı belirlendi.
Pamukova'da, 9 Aralık günü Şahmelek Mahallesi’nde Muhammet Tetik’e ait ahırdan 10 küçükbaş çalındı. Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek koyunları Murat Y., Hüseyin D. ve Coşkun Ö.’nün çaldığını belirledi. Şüpheliler jandarmanın operasyonu ile yakalanırken, koyunları Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi’nde oturan A.Ö.’ye sattıkları belirlendi. A.Ö. ise hayvanları adak olarak farklı kişilere sattığını belirtti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Y. ve Hüseyin D. tutuklanırken, C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Çalınan koyunlar, adaklık olarak satılmış

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Kars’a beklenen kar yağdıKars’a beklenen kar yağdı
Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu

İstanbul'da bekçi dehşeti! 2 ağır yaralı

En zor görev! Kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine rekor başvuru

Rekor başvuru! Bakan Soylu tebrik etti

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Türk Akım'ı açıklaması

Bakan duyurdu: 8 Ocak'ta açıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.