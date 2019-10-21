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Çalınan koyunları jandarma buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir besiciye ait çalınan 17 koyun jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu.

Çalınan koyunları jandarma buldu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir besiciye ait çalınan 17 koyun jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu. Jandarma tarafından bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.
Manisa’nın Ahmetli İlçesinde, çalınan 17 koyun jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdem Ünlükoç’a ait 17 koyun’un çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında çalınan 17 adet koyun boş bir arazide ağaçlara bağlı halde bulundu. Koyunları sahibine teslim eden jandarma ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili olarak S.K., M.K. ve L.K.’yı gözaltına aldı.
Erdem Ünlübaş jandarma tarafından kendisine teslim edilen 17 koyununu ağıla yerleştirirken jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Çalınan koyunları jandarma buldu

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