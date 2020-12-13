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Çalınan kuzularını getirene 15 Temmuz hatıra para koleksiyonunu verecek

13.12.2020 12:59 | Son Güncelleme:
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Çalınan kuzularını getirene 15 Temmuz hatıra para koleksiyonunu verecek

Kahramanmaraş'ta, öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu olan Süleyman Salih Akbey'in (10) babası tarafından kendisine hediye edilen 2 kuzusu çalındı. Kuzularını çok özlediğini ve rüyalarına girdiğini belirten küçük Süleyman, 4 yıldır biriktirdiği 406 tane 1 liradan oluşan 15 Temmuz hatıra para koleksiyonunu kuzularını getirene vereceğini söyledi.

Olay, 8 Aralık'ta Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olayda Ali Akbey'in evinin bahçesine giren kimliği belirsiz 2 kişi, kuzuları alıp, kaçtı. Sabah kalktığında babasının kendisine hediye ettiği kuzuları göremeyen Süleyman Salih Akbey, gözyaşlarına boğuldu.

KUZULARI İÇİN 406 HATIRA PARASINI GÖZDEN ÇIKARDI

Güçlükle konuşan Süleyman Salih Akbey, kuzularına kavuşmak için 4 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bastırılan 406 tane hatıra parasını da gözden çıkardı. Kuzularını çok özlediğini belirten Akbey, "Onlarla oyun oynuyordum, yemek veriyordum. Onları çok özledim. Rüyalarıma giriyor. Polisler benim kuzumu bulsunlar. Kuzularımı getirenlere 406 hatıra paramı vereceğim" dedi.

'İNSANLIK NAMINA YARDIM İSTİYORUZ'

Baba Ali Akbey ise çalınan kuzularının maddi değerinin umurunda olmadığını, oğlunun üzülmesine dayanamadığını söyledi. Kuzuların oğlu için bir hem terapist hem arkadaş olduğunu ve onlarla birlikte vakit geçirdiğini belirten baba Akbey, "Oğlumun gelişme ve konuşma bozuklukları var. O yüzden evde vakit geçirsin diye 2 tane kuzu almıştık. Kuzularını evimizin bahçesine yaptığım küçücük ahırında kendi elleriyle besleyip sularını veriyordu, onlarla oyun oynuyordu. Biz de memnun oluyorduk bundan. 4 gün önce hırsızlar oğlumun 2 kuzusunu alarak götürdüler. Oğlumun 4 yıldan beri biriktirdiği, 406 tane 1'er liralık 15 Temmuz hatıra para koleksiyonu var. Oğlumun o kadar çok canı yanmış ki 'Baba kuzularımı bulana ben paralarımı vereceğim' dedi. Hırsızların yakalanmasını ve kuzularımızın bulunmasını sağlayana oğlumun 406 tane 15 Temmuz hatıra parasını hediye edeceğiz. Kuzuları ve hırsızları görenlerden insanlık namına yardım istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de hırsızların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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