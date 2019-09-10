HABER

Çalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde dün çalınan minibüs, jandarma tarafından sağ ön lastiği patlak halde, terk edilmiş bulundu.

Çalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde dün çalınan minibüs, jandarma tarafından sağ ön lastiği patlak halde, terk edilmiş bulundu.
Bağarası Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Recep Taş'ın evinin önüne park ettiği 09 VK 354 plakalı minibüsü, dün saat 02.30 sıralarında çalındı. Sabah, tarım işçilerini taşımak için dışarı çıkan Ural Taş, minibüsünün çalındığını fark edip, babasına haber verdi, ardından da jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden minibüsün Söke ilçe merkezi yönüne gittiği belirlendi. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri, minibüsü bu sabah Yeni Cami Mahallesi'ndeki Söke Otogarı yakınları tarafından sağ ön lastiği patlak halde, terk edilmiş buldu. Kapısı zorlanarak açıldığı ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığı belirlenen minibüs, tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarma, minibüsü çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Recep Taş ve oğlu Ural Taş, çalınan minibüslerini kısa sürede bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Çalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulunduÇalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulundu

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Terastan düşen çocuk, ağır yaralandıTerastan düşen çocuk, ağır yaralandı
Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralıBursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.