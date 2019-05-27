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Çalınan motosiklet 24 saatte bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir gün önce çalıntı kaydı yapılan bir motosiklet, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabaha karşı yaptıkları yol uygulamasında bulundu.Edinilen bilgiye göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesinde yol uygulaması yaptığı sırada üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir motosikleti durdurdu.

Çalınan motosiklet 24 saatte bulundu

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir gün önce çalıntı kaydı yapılan bir motosiklet, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabaha karşı yaptıkları yol uygulamasında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesinde yol uygulaması yaptığı sırada üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir motosikleti durdurdu. Plakası olmayan motosiklet üzerinde jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin motor ve şase numarasından yapılan bilgisayar sorgusunda motosikletin Aksu İlçesi Topallı Mahallesi’nden 25 Mayıs’ta çalındığı ve motosikletin sahibi Musa B.’nin başvurusunun olduğu görüldü. Motosiklete el koyan ekipler, motosiklet üzerinde bulunan Ö.V., C. A. ve Ö. A. 3 kişiyi göz altına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ilk sorgularının ardından Antalya Adliyesi’nde sevk edildi. Motosiklet ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Motosikletine kavuştuğuna çok sevindiğini belirten Musa B. ise Aksu İlçe Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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