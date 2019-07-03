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Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal, sevinç yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, bakkal dükkanına girip, 2 muhabbet kuşuyla bazı ürünleri çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, bakkal dükkanına girip, 2 muhabbet kuşuyla bazı ürünleri çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı. Muhabbet kuşlarına kavuşan dükkan sahibi Kemal Biçer (65), "Dünyalar benim oldu" dedi.

​Kent merkezinde Kemal Biçer'e ait bakkal dükkanına kapıyı kırarak giren 3 kişi, kafesteki 2 muhabbet kuşu ile bazı ürünleri alıp, kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden Biçer, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin C.A.A., N.D ve E.B. olduğunu belirledi. Polisin kısa süreli çalışmayla 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen muhabbet kuşlarını da Kemal Biçer'e teslim etti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Kemal Biçer, "Hırsızlar iş yerimin kapısını kırıp içeriye girmişler. Sigara ve daha pek çok malzemeyi çuvallara doldurup gitmişler. Ben çalınan malzemelere üzülmedim. En çok kuşlarımın çaldıklarına üzüldüm. Polisler, 'hırsızları yakaladık, muhabbet kuşlarını da bulduk' dedi. O anda dünyalar benim oldu. Sonra getirip bana teslim ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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