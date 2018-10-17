Çalınan otomobil bir gün sonra bu halde bulundu

Esenkent Mahallesi'nde 10 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda H.A.Ç.'ye ait bir otomobil, park halindeyken çalındı. Mağdurun müracaatı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler başlattıkları aramada, çalınan otomobile benzer bir aracın Başakşehir, Güvercintepe Mahallesinde bir tamirhaneye sokulduğunu belirledi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA )ESENYURT'ta çalınan otomobil, bir gün sonra polis tarafından büyük bölümü parçalanmış olarak bir tamirhanede bulundu. Çalıntı otomobilin parçalarını taşırken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ifadelerinde sadece otomobil parçalarını taşıdıklarını iddia etti. Çalınan otomobilden kalan parçalar sahibine teslim edildi.

BİR GÜNDE PARÇALAMIŞLAR

Tamirhanede yapılan aramada bir gün önce sapasağlam çalınan otomobilin ise büyük bölümü parçalanmış halde bulundu. Otomobilin ön takım ve motor bölümünün şüpheliler tarafından söküldüğü, sadece camlar ve kaporta bölümünün kaldığı görüldü. Ayrıca tamirhanede başka otomobillere ait parçalar da bulundu.

"BİZ SADECE PARÇALARI TAŞIYORDUK" DEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Salim A.'nın daha önceden 20 kez, Mehmet A.'nın ise 8 kez otomobil hırsızlığı suçundan yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde çalıntı otomobille bir ilgilerinin bulunmadığını söyleyerek, sadece otomobil parçası taşıdıklarını iddia etti. Şüpheliler çalıntı otomobille ilgili tamirhane sahibini suçladı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yetkililer firarda olan tamirhane sahibinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu arada bir gün içinde büyük bölümü parçalanan otomobil ise sahibi H.A.Ç.'ye teslim edildi.