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Çalınan otomobil kısa sürede bulundu

24.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evin önünden çalınan otomobil, polisin birkaç saatlik çalışması sonucu bulunurken 2 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Hasan Erdemli, evin önüne park ettiği 55 H 5385 plakalı otomobilinin sabah saat 08.30 sıralarında çalındığını fark etti.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evin önünden çalınan otomobil, polisin birkaç saatlik çalışması sonucu bulunurken 2 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Hasan Erdemli, evin önüne park ettiği 55 H 5385 plakalı otomobilinin sabah saat 08.30 sıralarında çalındığını fark etti. Olay yerine çağrılan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Aracın geçebileceği güzergahlardaki görgü tanıklarının bilgisine başvuran ekipler, saat 15.30’da aracı ilçeden geçen bir dere kenarındaki sokakta buldu. Araç üzerinde inceleme yapan polisler, hırsızlık zanlılarını belirledi. Düzenlenen baskınla gözaltına alınan H.Ç. ve A.B. isimli şahıslar emniyete götürüldü. Otomobilinin bulunmasına çok sevindiğini söyleyen Hasan Erdemli, polis ekiplerine teşekkür etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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