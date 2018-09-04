Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Ümraniye'de çalınan otomobil, mezarlık içerisinde kundaklandı. Olay, 01.00 saatlerinde, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi, Hekimbaşı Mezarlığı’nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre Emrah Sarı’ya ait olduğu öğrenilen bir otomobil evinin önünde park halinde dururken, kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Hırsızlar otomobil ile birlikte yaklaşık iki yüz metre ilerledikten sonra iddiaya göre otomobili ateşe verdiler. Otomobilin ateşe verilmesinin ardından olay yerinden hızlı bir şekilde kaçan şüpheli ya da şüpheliler kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan otomobil söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin kundaklamasının ardından polis ve sağlık ekipleri mezarlığın içinde kaçan şahıs ve ya şahısları arama çalışması başlattı. Olayı gören bir vatandaş ise şahısın otomobili yaktıktan sonra kaçmaya başladığını belirterek “Otomobil yandıktan sonra siyah görünümlü bir şahıs, otomobilden inerek koşmaya başladı. Biz bir şey diyemedik hemen kaçtı” dedi.