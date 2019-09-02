Çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis şoförlüğü yapan Iğdır'lı Tanrıverdi Akbulut, 4 yıl önce çaldırdığı otomobiline kavuştu.

Özel şirkette servis şoförlüğü yapan 71 yaşındaki Tanrıverdi Akbulut'a ait 34 FDD 75 plakalı otomobil, 2015 yılında Gebze'deki bir otoparktan çalındı.

Güvenlik birimlerine yaptığı müracaatlar sonrası haber bekleyen Akbulut, daha sonra memleketi Iğdır'a döndü.

Akbulut, ümidi kestiği otomobilinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında sahte plaka takılmış şekilde bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine Kayseri'ye giderek İl Emniyet Müdürlüğünden aracını teslim alan Akbulut, aracıyla Iğdır'a döndü.

Akbulut, yaptığı açıklamada, aracının bulunması dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Otomobilimden ümidimi kesmiştim ve unutmuştum. Hatta ruhsatı çöpe atmayı bile düşünmüştüm. Kayseri Emniyet Müdürlüğü görevlileri beni aradı ve 'arabanız bulundu' dedi. Ben de Kayseri'ye giderek otomobilimi teslim aldım. Aracımı çok seviyorum. Büyük oğlumun ismi de Doğan, arabamın markası da Doğan. Dikkatli çalışmaları sonucu aracımı bulup bana teslim eden polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum."

