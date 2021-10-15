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Çalınan otomobilini AirTag sayesinde buldu

15.10.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple tarafından üretilen takip cihazı AirTag, bir kullanıcının çalınan otomobilinin izini sürmesini sağladı. Kullanıcı, hırsız olduğu iddia edilen kişinin AirTag'i atmasına rağmen, aracını geri almayı başardı.

Çalınan otomobilini AirTag sayesinde buldu

Apple AirTag, başlangıçta insanların kaybolan bir aksesuarını bulmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Ancak AirTag, hızla insanların çalınan araçlarını bulmalarına yardımcı olan bir aksesuar haline geldi. Şimdi AirTag sayesinde bulunan çalınan araçların arasına bir otomobil de eklendi.

Apple AirTag nedir? İşte AirTag hakkında bilinmesi gereken her şeyApple AirTag nedir? İşte AirTag hakkında bilinmesi gereken her şey

AiRTAG İLE ARABASININ İZİNİ SÜRDÜ

Reddit'te paylaşılan hikayeye göre, bir kullanıcı sabah 3'te arabasına binmek için dışarı çıktı ancak arabasının çalındığını fark etti. Daha sonra polisi arayan kullanıcı, arabadaki güneş gözlüğü tutucusuna AirTag koyduğunu hatırladı. Hemen AirTag'i kayıp olarak işaretledi.

AiRTAG OTOPARKA YÖNLENDİRDİ

AirTag, arabanın yerini, bir Chicago banliyösü olan Northlake'de bulunan alışveriş merkezinin otoparkına kadar daralttı. Kullanıcı polisi arayıp durumu anlattı ve polis otoparkı kontrol etmeye gitti ama arabayı bulamadı. AirTag ise olay yerine gelen kullanıcı tarafından park halindeki bir arabanın altında bulundu. Belli ki cihaz hırsızlar tarafından bulunmuş ve atılmıştı.

VE OTOMOBİL BULUNDU

Otomobili için neredeyse ümidini kesen kullanıcı, şans eseri çalınan arabasının tekrar otoparka döndüğünü gördü. Bunun üzerine kullanıcı tekrar polise haber verdi ve araçta bulunan kişi gözaltına alındı.

Apple AirTag, ilk kez hacklendi!Apple AirTag, ilk kez hacklendi!

Daha önce bir güvenlik uzmanı da iki AirTag kullanarak, çalınan elektrikli scooter'ını bulmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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