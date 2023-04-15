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  4. Çalınan saati mağazaya iade etti... "Arkadaşım bunu çalmış, fark edince kendisini dövdüm"

Çalınan saati mağazaya iade etti... "Arkadaşım bunu çalmış, fark edince kendisini dövdüm"

15.04.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir garip olay yaşandı. İddiaya göre bir kişi alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan saat çaldı. Şahsın arkadaşı ise çalınan saati mağazaya geri getirerek, "Arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim." dedi.

Çalınan saati mağazaya iade etti... "Arkadaşım bunu çalmış, fark edince kendisini dövdüm"

Yalova'da bir kişi, arkadaşından mağazadan çaldığı saati alıp aynı iş yerine teslim etti.

Süleymanbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde yer alan mağazaya giren kişi, çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek bir saat çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı sonrası iş yerine gelen şüphelinin arkadaşı, çalınan saati çalışanlara teslim etti.

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Saatin çalındığını fark edemeyen çalışanlar, güvenlik kamera görüntüsünü izlerken hırsızlık anına şahit oldu.

"FARK EDİNCE ARKADAŞIMI DÖVDÜM"

Arkadaşının saati çaldığını belirten kişinin çalışanlara, "Arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim." diyerek mağazadan ayrıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili işletme sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. (AA)

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Hırsız Yalova saat

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