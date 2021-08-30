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  4. Çalınan tabelayı yeniden çaktı, feryat etti: Bu kadar mı düştünüz?

Çalınan tabelayı yeniden çaktı, feryat etti: Bu kadar mı düştünüz?

30.08.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla dikilen 21 zeytin ağacından 9'unun önündeki kadınların isimlerini taşıyan çalınan tabelaların yerine yenileri yaptırıldı. Eşi tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, tabelayı çakarken, "Buraya her gün kızımın mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum. 1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz? Canımızı aldınız anımıza dokunmayın" diye feryat etti.

Kaz Dağları'nda tünel yapımı nedeniyle 2019 yılında hafriyat altında kalmaktan kurtarılarak Avcılar'a getirilen zeytin ağaçlarından 21'i, Avcılar Belediyesi tarafından geçen 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Ambarlı Mahallesi'ndeki ilçe girişine kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla dikilirken önlerine erkekler tarafından öldürülen Özgecan Arslan, Emine Bulut, Şule Çet, Pınar Gültekin gibi isimlerin yanı sıra Avcılar'da eşi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Seda Kurt'un adının da yer aldığı tabelalar çakıldı.

''BU KADAR MI DÜŞTÜNÜZ?''

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde 4 Kasım 2019 tarihinde tartıştığı dini nikahlı eşi Ercan Akkaş tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, kızının adını taşıyan tabelayı zeytin ağacının yanına çaktı. Cinayetten sonra firar eden, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında ömür boyu hapis cezası ile aranan damadı Ercan Akkaş'ın yakalanamamasına tepki gösteren anne Bedia Akar, kızının adını taşıyan zeytin ağacını sık ziyaret ederken kısa süre önce Seda Kurt ile birlikte 9 kadının adını taşıyan tabelaların çalındığını görünce, "Buraya her gün kızımın mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum. Lütfen kutsal değerlerimize dokunmayın. 1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz?" diye feryat etti.

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Acılı annenin üzüntüsünü dindirmek amacıyla Avcılar Belediyesi tarafından çalınan tabelalar yaptırılarak yeniden zeytin ağaçlarının önüne çakıldı. Görevliler Pınar Gültekin, Emine Bulut, Özgecan Arslan, Pınar Umay gibi Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayetlerin kurbanların isimlerinin bulunduğu 8 tabelayı yerleştirirken anne Bedia Akar, kızının levhasını kendi elleriyle tekrar çaktı. Bedia Akar, tabelaya bakarak, "Seda seni çok seviyorum" dedikten sonra, "Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın. Tabelanın yerine getirilmesi çok güzel bir jest oldu, bizi rahatlattı. Yine kızımın mezarını ziyaret eder gibi gelip burayı ziyaret edeceğim" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
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