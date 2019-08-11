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Çalınan tarım aletini 3 gün iz sürüp, buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 17:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Çakıcı(49), evinin önünden çalınan pulluğu, 3 gün boyunca arayıp, otların arasına gizlenmiş olarak buldu.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Çakıcı(49), evinin önünden çalınan pulluğu, 3 gün boyunca arayıp, otların arasına gizlenmiş olarak buldu. Güvenlik kameralarını da inceleyen Çakıcı, hırsızın kimliğini belirleyip, jandarmaya bildirdi.

Malkara ilçesinin Esendik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Çakıcı, tarlasını sürmek için kullandığı tarım aleti çiftli pulluğu, evinin bahçesine bıraktı. Ancak bir süre sonra pulluğun çalındığını fark etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Jandarma ekipleri, Çakıcı'nın bahçesinde inceleme yaparak, parmak izi çalışması yaptı. Muztafa Çakıcı da kendi imkanlarıyla pulluğu bulmak için kolları sıvadı. 3 gün boyunca, gece gündüz çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Çakıcı, görüntülerde, bir kişinin kendisine ait çiftli pulluğu, traktörün arkasında götürdüğünü gördü. Mustafa Çakıcı, aramaları sonunda, pulluğu evine 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde yıkılmış olarak bir okulun bahçesindeki otlar arasına gizlenmiş olarak buldu.

Görüntülerdeki kişinin kimliğini de tespit eden Çakıcı, durumu jandarmaya bildirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

'ÇALIŞTIM, BULDUM, ADALET ÖNÜNDE ŞİMDİ HESAP VERSİN'

Mustafa Çakıcı, "Üç gün gece gündüz uyumadım. Çalınan pulluğumun peşine düşüp, iz sürüp pulluklarımı oturduğum köye 30 kilometre uzaklıktaki mesafede otların arasına yakılıp, gizlenmiş olarak buldum. Çalan adamı da bulup jandarmaya bildirdim. Mahkemede cezasını çeksin. Adalet önünde hesap versin. Adalete güveniyorum. Üç gün üç gece her yerde pulluk arıyorum. İnat ettim bulacağım diye ve buldum. Pulluklarımın rengi açık maviydi. Çalan kişi koyu maviye boyamış. Üç gün boyunca güvenlik kameralarını izledim. Bu şahıs, kendine ait traktörüyle pulluklarımı evimin bahçesinden alıp gidiyor. Kendi tarlasında boyuyor. İnanılacak gibi değil. Ama şimdi hesap verme vakti. Adalete teslim ettim" dedi.

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