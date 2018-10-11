Çalınan telefondan mobil bankacılık ile para aktarıldığı iddiası

SİNOP (AA) - Sinop'ta, çaldıkları cep telefonundan mobil bankacılık işlemi ile kendi hesaplarına 50 bin lira aktardığı iddia edilen iki şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde G.İ, cep telefonunu kaybettiğini belirterek polise başvurdu.
Polisin, G.İ'nin kaybettiğini söylediği yerdeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, cep telefonunun iki kişi tarafından çalındığı belirlendi.
Yapılan incelemede, G.İ'nin banka hesabından cep telefonu üzerinden mobil bankacılık uygulamasıyla 50 bin liranın başka hesaba aktarıldığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.İ'nin telefonunu çaldıkları önü sürülen Ö.Ö. ve U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin yakalanması için Sinop ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Paraya ise şüphelilerin hesabının bulunduğu banka tarafından bloke konulduğu öğrenildi.
Villada kan donduran olay! Arkadaşı sarkıntılık edince...
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın
Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Soyuz roketinin kalkışında kaza!
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum