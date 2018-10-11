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Çalınan telefondan mobil bankacılık ile para aktarıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Sinop'ta çaldıkları cep telefonundan mobil bankacılık uygulaması ile kendi hesaplarına 50 bin lira aktardığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, çaldıkları cep telefonundan mobil bankacılık işlemi ile kendi hesaplarına 50 bin lira aktardığı iddia edilen iki şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde G.İ, cep telefonunu kaybettiğini belirterek polise başvurdu.

Polisin, G.İ'nin kaybettiğini söylediği yerdeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, cep telefonunun iki kişi tarafından çalındığı belirlendi.

Yapılan incelemede, G.İ'nin banka hesabından cep telefonu üzerinden mobil bankacılık uygulamasıyla 50 bin liranın başka hesaba aktarıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.İ'nin telefonunu çaldıkları önü sürülen Ö.Ö. ve U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için Sinop ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Paraya ise şüphelilerin hesabının bulunduğu banka tarafından bloke konulduğu öğrenildi.

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cep telefonu Manisa mobil bankacılık sinop

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