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Çalınan telefonuna 'telefonumu bul' uygulamasıyla kavuştu

18.04.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Kenan E., çalınan 11 bin TL'lik telefonunu, 'Telefonumu bul' uygulaması ile çalılık içinde buldu.

Çalınan telefonuna 'telefonumu bul' uygulamasıyla kavuştu

Kepez ilçesi Toptancı Hal içerisindeki bir markette giren Kenan E., telefonunu masaya bıraktı. Kısa süre sonra telefonunun yerinde olmadığını gören Kenan E., polise haber verdi. Bu arada 'Telefonumu bul' uygulaması aracılığıyla telefon sinyalini yaklaşık 500 metre mesafeden alan Kenan E., Kepez Suç Önleme ve Kepez Polis Merkezi'nden gelen polislerle birlikte belirlenen yerde telefonu aramaya başladı.

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ŞİKAYETÇİ OLMADI

Telefonun sinyal sesinin çalılık içerisinden geldiğini duyan polisler, kağıda sarılı cep telefonunu buldu. Telefonu çalan kişi veya kişilerden şikayetçi olmadığını söyleyen Kenan E., “Bir saat önce markete girmiştik. Alış veriş yaparken telefonu çıkartıp masaya koyduk. 5-10 kişi vardı. Birden kayboldu. Polise haber verdik. Telefonumu daha önceden arkadaşımın telefonuna eşleştirmiştim. Telefonumun çalındığını görünce 'Telefonumu bul' uygulamasından sinyal aldım. Sonra da gelip bulduk" dedi. (DHA)

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