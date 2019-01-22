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Çalınan traktörüne 3 yıl sonra kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:54 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktör hırsızlığını aydınlatmak için çalışma yapan polis ekipleri, 3 yıl önce çalınan başka bir traktörü buldu.

Çalınan traktörüne 3 yıl sonra kavuştu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktör hırsızlığını aydınlatmak için çalışma yapan polis ekipleri, 3 yıl önce çalınan başka bir traktörü buldu. Traktör, sahibi Mehmet Ali Güneylioğlu'na teslim edildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde geçen aralık ayında gerçekleşen traktör hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Çalıntı traktörün römorku, pazar günü bir evin bahçesinde bulundu. Çalıntı traktörün ise M.S.T.'ye ait tamirhanede olduğu öğrenildi. Tamirhaneye aynı gün baskın yapan ekipler, çalınan bu traktör yerine, 3 yıl önce Sarıgöl ilçesinden çalınan başka bir traktörü buldu. M.S.T. ile çalıntı traktörü sattığı iddiasıyla O.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve M.S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Traktör, sahibi Mehmet Ali Güneylioğlu'na, Salihli'den çalınan traktörün römorku ise sahibi Davut Özçelik'e teslim edildi.
Traktörü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Çalınan traktörüne 3 yıl sonra kavuştuÇalınan traktörüne 3 yıl sonra kavuştuÇalınan traktörüne 3 yıl sonra kavuştuÇalınan traktörüne 3 yıl sonra kavuştu

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