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Çalınan yarım ton titanyum tozu bulundu

15.03.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir KOBİ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmeden çalınan ve uçak motor parçası imalatında kullanılan 35 bin TL değerindeki yaklaşık yarım tonluk titanyum tozunu bulurken, hırsızlık şüphelisi 2 kişi de yakalandı.12 Mart günü meydana gelen olayın ihbar edilmesi üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri harekete geçti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir KOBİ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmeden çalınan ve uçak motor parçası imalatında kullanılan 35 bin TL değerindeki yaklaşık yarım tonluk titanyum tozunu bulurken, hırsızlık şüphelisi 2 kişi de yakalandı.
12 Mart günü meydana gelen olayın ihbar edilmesi üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma neticesinde bölgedeki tüm kameralar incelendi ve bölgede bulunan işletmeler ve çalışanlar ile mülakat yapılarak hırsızlıkta kullanılan araç tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrası araç Emek Mahallesinde park halinde bulundu ve hırsızlık olayı şüphelileri D.Y. ve F.D. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, alınan ifadelerinde hırsızlık suçunu itiraf ettiler ve çaldıkları yarım ton titanyum tozunu sakladıkları eski evlerinden getirerek teslim ettiler.
Hırsızlık olayı failleri D.Y ve F.D., Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, “İş Yerinden Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Eskişehir C. Savcısının talimatı ile piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan titanyum tozu firma sahibine teslim edildi.

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