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"(Çalındı) diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:27 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz? Demek ki bir şey var. Ben size mi söyledim? Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz? Üzerinize alındığınıza göre herhalde bir anlam ifade eder" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Milletin aklını ve zekasını hafife alanları biz çok iyi biliriz, onları tanırız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz? Demek ki bir şey var. Ben size mi söyledim? Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz? Üzerinize alındığınıza göre herhalde bir anlam ifade eder." dedi.

Yıldırım, Samsun Dernekleri ve Federasyonu'nu ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, Samsun'da istiklal meşalesinin yandığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini Samsun'da başlattığını söyledi.

Çıktıkları yolculukta, 31 Mart'ta bir yol kazası yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz? Demek ki bir şey var. Ben size mi söyledim? Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz? Üzerinize alındığınıza göre herhalde bir anlam ifade eder." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Samsun'un sandıkta bütün olup bitenlere gereken cevabı vereceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"23 Haziran'dan sonra karneye bakacağız yani karne ortada ama 24'ünde bir de yakından görelim. Samsun her zaman bizim göğsümüzü kabarttı ve hep yanımızda oldu. İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul demek Karadeniz demektir. İstanbul demek, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve 780 bin kilometrekare vatan toprağında, 82 milyon vatan evladı demektir. Bayrak, toprak derdi olan, devlet ve millet derdi olan herkes bu davanın neferidir. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ittifaktır. Bunun izahı bayrağı ve toprağıyla, milletiyle ve devletiyle kavgası olmayan herkesin bir araya geleceği bir ittifaktır. Biz asla bölücü terör örgütleriyle, ne FETÖ ile ne de PKK ile iş tutmayız. Bizim yolumuz, muasır medeniyetler yoludur. Ülkemizi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile muasır medeniyetler ötesine taşımak için bu kutlu yolculuğa çıktık, Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Samsunlulardan, 23 Haziran seçimlerinde destek isteyen Yıldırım, "Eviniz, işiniz, geleceğiniz olan İstanbul için hazır mısınız? Yeni bir zafere imza atacak mıyız? Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

- "Milletin aklını ve zekasını hafife alanları biz çok iyi biliriz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyenlere hiçbir zaman güvenmediklerini belirterek, "Milletin aklını ve zekasını hafife alanları biz çok iyi biliriz, onları tanırız. Onlar zamanında bir makarnayla açıklamaya çalıştıkları bu büyük desteği ve milyonların hareketini bir gün kendileri makarna dağıtarak yakalamaya çalışmaktalar ama biz bunları çok iyi tanırız." diye konuştu.

"Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'un farklı unsurları ve İstanbul'u İstanbul yapan bütün değerlerle bir aradayız." diyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Az önce Ardahanlılar ve Karslılarla birlikteydik, şimdi de siz Samsunlularla birlikteyiz. Biz, birçok farklı şehirlerden gelmiş olabiliriz ama bu şehri çok sevdik ve bu şehirde yaşamlar kurduk. Bu şehirde çocuk yetiştirdik, çocuk evlendirdik. Hangi şehirden olursak olalım, bir o kadar da İstanbulluyuz ve biz, İstanbul'u düşündüğümüzde aklımıza Recep Tayyip Erdoğan gelmektedir. O, bu şehirde doğdu, bu şehirde büyüdü ve bu şehirde siyasete atılıp, belediye başkanı oldu. 25 yıl önce bu şehre hizmet etmeye başladı ve bu şehir hak ettiği noktaya onun zamanında geldi. 25 yıl önce bu şehirde bir hikaye yazılmaya başladı ve şimdi bu hikaye yepyeni bir sayfayla, Sayın Binali Yıldırım ile devam edecektir."

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