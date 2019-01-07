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Çalındı sandığı aracı arka sokakta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, camide namaz kıldıktan sonra çıkışta aracını bulamayan Eşref Tuzcuoğlu (54), polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin midibüsü arka sokakta park halinde bulup teslim etmesi üzerine büyük sevinç yaşayan Tuzcuoğlu, "50 gün önce de evimin önünde kamyonetim de çalınmıştı.

Çalındı sandığı aracı arka sokakta bulundu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, camide namaz kıldıktan sonra çıkışta aracını bulamayan Eşref Tuzcuoğlu (54), polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin midibüsü arka sokakta park halinde bulup teslim etmesi üzerine büyük sevinç yaşayan Tuzcuoğlu, "50 gün önce de evimin önünde kamyonetim de çalınmıştı. Keşke onu da bulsalar" dedi.
Olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6754. Sokak'ta meydana geldi. Esnaflık yapan Eşref Tuzcuoğlu, evi için alışveriş yapmaya semt pazarına geldi. Alışverişini tamamlayan Tuzcuoğlu 07 AEE 755 plakalı kapalı kasa midibüsünü park edip, namaz kılmak için Hicret Camii'ne girdi. Camiden çıkınca aracını bulamayan Tuzcuoğlu, polise çalıntı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tuzcuoğlu'nun aracını caminin arka sokağında düzenli park halinde buldu.
'OTOMOBİLİMİ SATIP ALDIM'
Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemelerin ardından Eşref Tuzcuoğlu'na midibüsü teslim etti. Aracının park ettiği yeri unuttuğunu, bulamayınca da çalındığını zannettiğini söyleyen Tuzcuoğlu, 50 gün önce Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinin önünden 07 CBT 20 plakalı kamyonetinin çalındığını dile getirdi. Aracı bulunduğu için büyük sevinç yaşayan Tuzcuoğlu, "Esnaflık yaptığım için otomobilimi satıp bu aracı aldım. Bunun da çalındığı düşündüğüm için çok korktum. Bu nedenle hemen polisi aradım. Keşke diğer aracımı da bulsalar" dedi.

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Çalındı sandığı aracı arka sokakta bulunduÇalındı sandığı aracı arka sokakta bulundu

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