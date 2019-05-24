Çalındı sanılan ördekleri bahçeye giren sülünün telef etmiş

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de öğretmenevinin bahçesinde bulunan 4 ördek, bahçeye giren sülün tarafından telef edildi. Olay, görevlilerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı. Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Kırıkkale Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bahçesine havaların ısınması ile birlikte 1 ay önce 10 ördek alındı. Okulun bahçesinde bulunan süs havuzuna giren ördeklerden 4'ü bir süre sonra kaybolurken 4'ü telef oldu. Okul yönetimi, kaybolan ördeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığından şüphelenerek okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtları izleyen okul yöneticileri ise büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde gece yarısı havuz başına gelen sülünün, ördekleri takip ederek boğduğunu ve öldürdüğü görüldü. '2 ÖRDEĞİMİZ KALDI' Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Nezgitli, kurum bahçesine 10 ördek aldıklarını söyleyerek, "Burası Kırıkkale'nin uğrak yerlerinden bir tanesi. Hem güzel bir ambiyans olsun, hem de buraya gelen çocuklar sevsinler diye bu ördekleri aldık. Her akşam bir iki ördeğin kaybolduğunu gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde ördeklerin bir kısmının sülünlerin öldürdüğünü gördük. Şu anda 2 tane ördeğimiz kaldı" dedi.

