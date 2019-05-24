HABER

Çalındı sanılan ördekleri bahçeye giren sülünün telef etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de öğretmenevinin bahçesinde bulunan 4 ördek, bahçeye giren sülün tarafından telef edildi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de öğretmenevinin bahçesinde bulunan 4 ördek, bahçeye giren sülün tarafından telef edildi. Olay, görevlilerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı. Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Kırıkkale Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bahçesine havaların ısınması ile birlikte 1 ay önce 10 ördek alındı. Okulun bahçesinde bulunan süs havuzuna giren ördeklerden 4'ü bir süre sonra kaybolurken 4'ü telef oldu. Okul yönetimi, kaybolan ördeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığından şüphelenerek okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtları izleyen okul yöneticileri ise büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde gece yarısı havuz başına gelen sülünün, ördekleri takip ederek boğduğunu ve öldürdüğü görüldü. '2 ÖRDEĞİMİZ KALDI' Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Nezgitli, kurum bahçesine 10 ördek aldıklarını söyleyerek, "Burası Kırıkkale'nin uğrak yerlerinden bir tanesi. Hem güzel bir ambiyans olsun, hem de buraya gelen çocuklar sevsinler diye bu ördekleri aldık. Her akşam bir iki ördeğin kaybolduğunu gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde ördeklerin bir kısmının sülünlerin öldürdüğünü gördük. Şu anda 2 tane ördeğimiz kaldı" dedi.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)
İBB, huzurevi sakinlerini iftarda ağırladıİBB, huzurevi sakinlerini iftarda ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.