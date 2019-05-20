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Çalındı zannedilen oğlaklar, ağıldan kaçmış

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

KARAMAN'da çalındığı zannedilen 4 adet oğlağın, ağıldan kaçtıkları ortaya çıktı.

Çalındı zannedilen oğlaklar, ağıldan kaçmış

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da çalındığı zannedilen 4 adet oğlağın, ağıldan kaçtıkları ortaya çıktı. Oğlaklar jandarma tarafından kaçtıkları ağıla 300 metre mesafadeki harabe evlerin arasında bulundu.
Taşkale Köyü'nde yaşayan Nurdan Yazıcı(38), ağıldaki 6 aylık 4 oğlağın olmadığını görünce, çalındıklarını zannedip, jandarmaya haber verdi. Jandarma, ağılın arka duvarında daha önceden açılan bir delik tespit etti. Bu da oğlakların çalındığı şüphesini güçlendirdi. Jandarma, çevredeki çoban ve köylüler üzerinde araştırma yaparak, yakın köylerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Oğlakların çalınmadıkları, kaçtıkları anlaşıldı.
Çevrede araştırmasını sürdürülen jandarma, 4 oğlağı kaçtıkları ağıla 300 metre mesafedeki harabe evlerin arasında bulup, sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Çalındı zannedilen oğlaklar, ağıldan kaçmışÇalındı zannedilen oğlaklar, ağıldan kaçmışÇalındı zannedilen oğlaklar, ağıldan kaçmış

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