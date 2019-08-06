Çalındığını iddia ettiği altınları evinden çıktı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ayrı yaşadığı karısı tarafından çalındığını iddia ettiği altınları evinde bulunan kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Azizler köyünde yaşayan Z.B. (60) jandarmaya evinde bulunan bir miktar altının ayrı yaşadığı karısı H.B. tarafından çalındığı ihbarında bulundu.

Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.B'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Uşak'ta yaşayan H.B'ye ulaşarak köye getirdi.

H.B, jandarma ekiplerine altınları kendisinin almadığını, eşinde unutkanlık olduğunu, beraber yaşadıkları dönemde de zaman zaman altınları sakladığı yeri unuttuğunu söyledi.

Bunun üzerine evde kayıp altınları bulmak için arama yapan ekipler, yorganların arasında 15 bin lira değerindeki altın ile 5 gram esrar buldu.

Ekipler Z.B'yi uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına aldı.

