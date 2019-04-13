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Çalındığını sandığı otomobilini, evin çatısında buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA- KÜTAHYA'da, Ali İhsan Oturak, çalındığını zannettiği otomobilini bir evin çatısında buldu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA- KÜTAHYA'da, Ali İhsan Oturak, çalındığını zannettiği otomobilini bir evin çatısında buldu. Park halindeki otomobilin, el freninin çekilmeden bırakılmasıyla çatıya uçtuğu üzerinde duruluyor.

Olay, Mağruf Mahallesi'ndeki tarihi Hisar Kalesi yakınlarında meydana geldi. Ali İhsan Oturak, namaz kılmak için geldiği Hisar Cami yanındaki rampaya 43 AE 874 plakalı otomobilini park etti. Camiden çıktığında ise otomobilini park ettiği yerde bulamadı. Oturak, otomobilinin çalındığı düşünerek, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, otomobilin camiye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir evin çatısına uçtuğunu belirledi.

Kazanın, otomobilin el freninin çekillmeden bırakılması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Otomobil, çekici ile çatıdan indirildi. Polis soruşturma başlattı.

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