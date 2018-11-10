Çalınır korkusuyla üzerine aldığı altınları dışarıda unuttu

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kadın, komşusunu ziyarete giderken yanına aldığı 80 bin lira değerindeki altınlarını kaybettiğini belirterek polise başvurdu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Nimet Ener (80), gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce komşusuna giderken evde çalınır korkusuyla poşet içinde yanına aldığı içinde yaklaşık 80 bin lira değerinde altın bulunan çantasını kaybettiğini söyledi.

Üçü işitme engelli 4 çocuğu olduğunu belirten Ener, komşusuna giderken, cep telefonunun yanında olup olmadığını araştırırken çantasını bir duvarın üzerine koyduğunu ve orada unuttuğu anlattı.

Ziyaretinin ardından eve geldiğinde çantasının yanında olmadığını fark ettiğini ifade eden Ener, "O altınlar, kızımın senelerdir çalışıp, zorla kazandığı paralarla alındı. Altınlar sakat çocuğumun hakkı, benim değil. Bulan, gören varsa Allah rızası için yardımcı olsun. Benim uykularım kaçıyor uyuyamıyorum. Ciğerim acıyor. Allah kimseyi yakmasın. Kızıp darılmayacağım." dedi.

