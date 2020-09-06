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Çalınması 639 yıl sürecek bestede, 7 yıl sonra ilk nota değişikliği

06.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Almanya'da çok sayıda kişi, 639 yıl sürecek bestede yedi yıl sonra gelen ilk nota değişikliğini duymak için bir kilisede toplandı. "Mümkün olduğunca yavaş" adlı bestede yedi yıl sonra ilk kez nota değişti.

Çalınması 639 yıl sürecek bestede, 7 yıl sonra ilk nota değişikliği

Almanya'da çok sayıda kişi, 639 yıl sürecek bestede yedi yıl sonra gelen ilk nota değişikliğini duymak için bir kilisede toplandı.

"Mümkün olduğunca yavaş" adlı bestede yedi yıl sonra ilk kez nota değişti.

Beste, Amerikalı avant-garde müzisyen John Cage'e ait.

Bestenin çalınmasına 19 yıl önce, 18 ay süren bir esten sonra başlanmıştı. Nota değişikliği, beste için özel olarak imal edilen bir orgta yapıldı.

Bestenin çalınmasına, 2001'de Halberstadt kentindeki Aziz Burchardi Kilisesi'nde başlanmış ve son nota değişikliği 2013'te gerçekleşmişti.

Bestenin çalınması 2640'ta sona erecek.

Nota değişikliğine tanık olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Beste bir org ya da piyanoda çok yavaş çalınan sekiz sayfalık notanan oluşuyor.

Bir sonraki nota değişikliği ise, görece kısa bir süre içinde 5 Şubat 2022'de yapılacak.

Bestenin çalınması 2640 yılında sona erecek.

1992 yılında 79 yaşındayken ölen Cage, besteyi 1980'li yıllarda yapmıştı.

Cage, dört takika 33 saniyelik sessizlikten oluşan 4'33" adlı bestesiyle meşhurdu.

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