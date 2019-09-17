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Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 2 gün önce çalınan bir araç ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu.

Gaziantep’te 2 gün önce çalınan bir araç ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu. Polis olayla ilgili yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahitkamil ilçesi Burç Ormanı civarında parçalanmış ve terk halinde çalıntı bir araç bulundu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek, operasyon düzenledi. Operasyonda H.K., A.Ç.,E.G. isimli şahıslar ile birlikte çalıntı araca ait parçalar ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahısların farklı zamanlarda çalınan iki aracın da failleri olduğu tespit edildi. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan, Şehitkamil ilçesi Yaprak Mahallesi Kepkep sokak üzerinde bulunan bir aracın ön camı kırılmak marifetiyle araçtan yapılan hırsızlık olayı ile ilgili polisin yaptığı operasyonda ise H.T ile A.A isimli şahıslar gözaltına alındı.

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu
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