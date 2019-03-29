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Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarındaki duvara çarparak kaza yapmış halde bulunan otomobilin yapılan incelemesinde çalıntı olduğu tespit edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarındaki duvara çarparak kaza yapmış halde bulunan otomobilin yapılan incelemesinde çalıntı olduğu tespit edildi. Otomobil, aynı gece bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken kameralara yakalandı. Görüntülerde alkollü olduğu iddia edilen ve güçlükle ayakta duran sürücünün o anda işlem yapan pompacıyı düşünerek parayı yere bırakması dikkat çekti.
Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden trafik ekipleri, kapıları açık olan ve içinde kimsenin bulunmadığı otomobili yediemin otoparkına çektirdi. Bu sırada olay yerine gelen bir kişi, aracın kardeşine ait olduğunu ve gece evinin önünden çalındığını iddia etti. Yapılan araştırmalarda aracın çalındığına dair bir müracaata rastlanmazken, jandarma eşliğinde aracın sahibi olduğu belirlenen Rıza Kulaç olay yerine geldi. Kulaç gece 24.00 sıralarında aracı park ettiğini, sabah kalktığında ise bulamadığını söyledi. Kulaç, ilk olarak Cumhuriyet Polis Karakoluna gittiğini, karakolda aracın çalındığı yerin jandarma bölgesi olduğu belirtilerek jandarmaya yönlendirildiğini söyledi.

Polis, aracı çalan kişi ya da kişileri arıyor
Diğer taraftan kaza yapan araç gece 03.40 sıralarında Sarılar Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın içerisinde 3-4 gencin bulunduğu ve sürücü gencin sarhoş olduğu gözleniyor. Yakıt almak için önce ceplerinde para arayan gencin, ardından bulduğu parayı eli dolu olan pompacıya vermek yerine yere bıraktığı görülüyor.

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı
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