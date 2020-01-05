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  4. Çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde Perilikaya Mahallesi 55. Sokak'ta bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda plakasında "evleniyoruz" yazısı bulunan çalıntı araçtakiler "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, yaya kaçan 3 şüpheli de operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep hırsızlık plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobil

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