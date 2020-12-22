HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalıntı araçla hırsızlık yapan şahıslar benzin alıp parasını ödemeden kaçtı

Çalıntı araçla hırsızlık yapan şahıslar benzin alıp parasını ödemeden kaçtı

22.12.2020 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çalıntı araçla hırsızlık yapan şahıslar benzin alıp parasını ödemeden kaçtı

Gaziantep’te 3 hırsız çaldıkları araçla önce 3 adresten hırsızlık yaptı.

Gaziantep’te 3 hırsız çaldıkları araçla önce 3 adresten hırsızlık yaptı. Aracın benzininin bitmesi üzerine yakıt almak için benzin istasyonuna gelen hırsızlar, aldıkları yakıtın da parasını ödemeden kaçtı.
Gaziantep’te 3 hırsız, kentteki 3 adresten hırsızlık yaptı. Çaldıkları araçla hırsızlık yapan şahıslar, aracın yakıtının bitmesi üzerine yakındaki bir benzin istasyonuna gitti. Aracın yakıt deposunu dolduran hırsızlar, parayı ödemeden benzin istasyonundan kaçtı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çalınan araç, hırsızlık yapılan adreslerde ve benzin istasyonunda detaylı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından ise yapılan operasyon ile 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 3 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
22 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!22 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
17 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!17 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

Türkiye'de mutasyon görüldü mü? Ateş Kara'dan açıklama

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili güzel haber! Son durumu açıkladı

'İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık'

Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden öperek vedalaştılar, cenazedeki herkes korona oldu

Adana'da fıkra gibi olay!

İzmit'te yoldan geçmek isteyen iki kız dehşeti yaşadı

İki kız dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldılar

Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Haraketi'nden ayrıldı

Memleket Haraketi'nde flaş ayrılık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.