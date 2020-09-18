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  4. Çalıntı araçla kaza yaptılar: 3’ü ağır 4 yaralı

Çalıntı araçla kaza yaptılar: 3’ü ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Samsun’da çalıntı olduğu iddia edilen otomobilin sabaha karşı karıştığı kazada, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da çalıntı olduğu iddia edilen otomobilin sabaha karşı karıştığı kazada, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K.(18) idaresindeki 55 AEC 469 plakalı Peugeot marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza yaptı. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. ile aynı araçta bulunan Serdarcan K., Murat B. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serdarcan K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Yunus K. ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz şahsın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yapan otomobilin sahibi tarafından tamir için kaportacı dükkanına bırakıldığı, aracın buradan çalındığı iddia edildi. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

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