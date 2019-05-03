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Çalıntı araçla kepenkleri kıran hırsızlar güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

Aydın'da çaldıkları otomobille kentteki iki iş yerinin kepenklerini kırarak hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aydın'da çaldıkları otomobille bazı iş yerlerinin kepenklerini kıran zanlıların hırsızlık anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Aydın İl Emniyet Müdürülğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların her iki iş yerinin kepenklerini bir otomobille çarpıp kırarak içeriye girdiğini belirledi.

Otomobilin plakasını araştıran ekipler, aracın aynı gün farklı bir mahallede çalındığını tespit etti.

Şüphelilerin İ.D, F.Y. ve M.B. olduğunun belirlenmesi üzerine adreslere operasyon yapıldı.

Yaklaşık 200 kilogram mısır yağı ve 500 lira para çalan şahıslar gözaltına alındı.

Bu arada, 3 zanlının hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlılardan birinin otomobille kepenkleri kırdığı, diğer iki kişinin de kırılan yerden içeri girerek hırsızlık yaptığı görülüyor.

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Güvenlik hırsızlık kamera Kepenk otomobil

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