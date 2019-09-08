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Çalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

MANİSA'da çalıntı minibüs ve otomobille, çiftçilerin ürettiği mahsulleri çaldıkları belirlenip, polis tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

Cemil SEVAL- Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'da çalıntı minibüs ve otomobille, çiftçilerin ürettiği mahsulleri çaldıkları belirlenip, polis tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesi Horozköy Mahallesi'ndeki pazaryerinden geçen 1 Eylül'de çalınan 45 M 0158 plakalı minibüsün bulunması için çalışma başlattı. Soruşturma kasamında 25 işyerinin güvenlik kameraları ile bölgedeki MOBESE kamerası görüntülerini incelemeye alındı. Görüntülerden daha önce hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden çalıntı bir otomobil tespit edildi. Görüntüler dikkatli incelendiğinde otomobilin önden giderek emniyetin uygulama noktalarını belirleyerek, arkadan gelen minibüse bilgi verdiği tespit edildi. Soruşturmayı daha da derinleştiren polis, çalıntı otomobil ve minibüsün Turgutlu'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını Turgutlu'da yoğunlaştıran polis, geçen 6 Eylül'de Ergenekon Mahallesi Kavşağı yakınlarında şüpheliler B.G. (38) ve B.Y.'yi (27) yine çalıntı olduğu belirlenen kuru üzümleri miibüsten indirirken suçüstü yakaladı. Minibüse ve çalıntı olduğu belirlenen üzümlere el konuldu. Şüphelilerin çaldığı otomobil de Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde bulundu.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Çalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandıÇalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandıÇalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

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