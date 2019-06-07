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Çalıntı kamyonetle hayvan hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Bartın'da çaldıkları kamyonetle büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinden 5'i tutuklandı

Bartın'da çaldıkları kamyonetle büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinden 5'i tutuklandı.

Tuna Mahallesi'nde ikamet eden O.B, bahçeye bıraktığı ineklerini bulamayınca güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, inekleri çalmak için kullanılan kamyonetin düz kontak yöntemiyle götürüldüğü belirlendi, yine aynı kamyonetle, bahçede gezen ineklerin de bu araca yüklenerek çalındığı tespit edildi.

MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarından şüphelilerin çaldıkları kamyonetle Zonguldak'a gittiğinin anlaşılması üzerine Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı köylerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yol uygulamalarında yakalanmamak için de K.Y. isimli şüpheliye öncülük yaptırdıkları ve aracılarla görüştükleri tespit edilen, yine inekleri 12 bin liraya sattıkları anlaşılan 8 şüpheli, çalıntı kamyoneti de Zonguldak'ta satmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.S, İ.S, K.Y, M.B. ve B.D. tutuklandı, B.Y, S.Ö. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık suçundan tutuklanan şüphelilerin daha önce de dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, kredi kartı dolandırıcılığı, gasp, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve sahtecilik suçlarından kayıtları olduğu ve arandıkları saptandı.

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