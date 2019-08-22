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Çalıntı kredi kartıyla cep telefonu almak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

ADANA'da başkasına ait kredi kartıyla, elektronik eşya satan mağazadan cep telefonu almak isteyen Yalçın İ.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da başkasına ait kredi kartıyla, elektronik eşya satan mağazadan cep telefonu almak isteyen Yalçın İ. (30), görevlilerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Yüreğir ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan elektronik eşya mağazasına gelen Yalçın I., 10 bin TL değerinde olan cep telefonundan almak istedi. Ödeme için de satış görevlilerine Volkan Y.'ye ait kredi kartı ile kimlik verdi. Durumdan şüphelenen görevli, Yalçın İ.'ye istediği model cep telefonunun mağazada olmadığını, başka bir şubeden getirileceğini belirterek, 1-2 saat sonra tekrar gelmesini söyledi. Yalçın İ. mağazadan çıkarken, görevli polisi aradı. İhbar üzerine mağazaya gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir süre sonra geri gelen Yalçın İ.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yalçın İ.'nın, Ankara'da yaşayan Volkan Y.'den çaldığı kredi kartından başka hesaplara 48 bin TL havale edip, 32 bin TL'lik alışveriş yaptığı belirlendi. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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