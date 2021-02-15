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Çalıntı malları internette ikinci el gibi satmaya çalıştılar

15.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Çalıntı malları internette ikinci el gibi satmaya çalıştılar

Tekirdağ’da polis, internette çalıntı malları satan 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı.Geçtiğimiz günlerde Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Nehir Sokak’ta ve İnönü Mahallesi Saray Caddesi’nde iki evde hırsızlık olayı gerçekleşti.

Tekirdağ’da polis, internette çalıntı malları satan 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı.
Geçtiğimiz günlerde Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Nehir Sokak’ta ve İnönü Mahallesi Saray Caddesi’nde iki evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Evlerden 2 tane LCD televizyon çalan hırsızlar, çalıntı malları internette satmaya kalkınca yakayı ele verdi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin alışveriş sitelerinde yaptığı takip sonucu yakalanan Ö.Ş.D. ve S.A. adlı iki kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 zanlı, mahkemece serbest bırakıldı.

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