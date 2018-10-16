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Çalıntı minibüsle hayvan hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çaldıkları minibüsle büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

ŞANILURFA (AA) - Şanlıurfa'da çaldıkları minibüsle büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde Ö.G'ye ait ahırdan 3 gün önce 4 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda durumundan şüphelendikleri 44 BK 470 plakalı minibüsü durduran ekipler, aracın kırık olan arka kapı penceresinden bir ineğin başını dışarı çıkardığını fark etti.

Minibüsün içerisinde 4 büyükbaş hayvan tespit eden ekipler, aracın ise Göktepe Mahallesi'nden çalındığını belirledi.

Araçtaki Ramazan D. ile İbrahim D. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
hayvan hırsızlığı Jandarma minibüs ŞANILURFA

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