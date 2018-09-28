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Çalıntı motor yatta 28 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

Çalıntı motor yatta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çalıntı motor yatta 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükbük Mahallesi açıklarında demirli ABD bayraklı yaklaşık 10 metrelik motor yatın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yatın göçmen kaçakçılığında kullanılma ihtimaline karşı ekipler çalışma başlattı.

Çavuş Adası önlerinde durdurulan motor yatta, 28 Suriye, Filistin, Yemen, Eritre, İran ve Irak uyruklu bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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