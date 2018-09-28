HABER

Çalıntı motoryattan 28 kaçak göçmen çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında lüks motoryatla yurt dışına kaçmaya çalışan 28 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM açıklarında lüks motoryatla yurt dışına kaçmaya çalışan 28 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçakların kullandığı ABD bayraklı yaklaşık 1 milyon lira değerindeki motoryatın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, dün saat 21.44'te, Gündoğan'ın Küçükbük Koyunda demirli duran ABD bayraklı 10.5 metre boyunda 'Ela' isimli motoryatın çalındığını öğrendi. Yatın düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanılma ihtimaline karşı görevde bulunan tüm sahil güvenlik ekiplerine konuyla ilgili bilgi verildi. Bugün saat 02.00'de Çavuş Adası güneyinde motoryat tespit edildi. Sahil güvenlik devriye botları, motoryatı durdurdu. Motoryatta 14'ü Suriye, 7'si Filistin, 2'si Yemen, 2'si Eritne, 2'si Iran ve 1'i Irak uyruklu olan 28 düzensiz gömen yakalanarak Turgutreis Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca kaçak göçmenlerin kimlik tespit işlemleri sürüyor.

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
Van'da kaçakçılık operasyonuna 9 gözaltıVan'da kaçakçılık operasyonuna 9 gözaltı
Uyuşturucu için cami musluğu çalmışlarUyuşturucu için cami musluğu çalmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.