HABER

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

Batman’da yapılan uygulamada, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklete el konularak sahibine teslim edildi.Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama başlattı.

Batman’da yapılan uygulamada, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklete el konularak sahibine teslim edildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama başlattı. Yapılan uygulamada, H.D. isimli şahsın kullanmış olduğu plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet yapılan işlemlerin ardından sahibine tespit edildi.
Şüpheli H.D.’nin, motosikleti H.Y.’den emanet aldığını beyan etmesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatı üzerine H.Y. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca H.Y.’nin Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı tespit edilerek, ilgili birime teslim edildi.

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
Paramparça olan otomobilden sağ kurtulduParamparça olan otomobilden sağ kurtuldu
Samsun’da trafik kazası: 7 yaralıSamsun’da trafik kazası: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Tam 21 yıldır bir çocuğun akciğerleri ile nefes alıyor

Türkiye ve dünyada ilk kişi!

Düzce'de otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.