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Çalıntı motosikleti internette satmak isterken JASAT’a yakalandılar

13.11.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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Çalıntı motosikleti internette satmak isterken JASAT’a yakalandılar

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinden çalınan motosikleti satmak için internette ilan veren 2 şüpheli, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nde bir vatandaşın motosikleti, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinden çalınan motosikleti satmak için internette ilan veren 2 şüpheli, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nde bir vatandaşın motosikleti, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Motosikletinin çalındığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timince geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bölgedeki yol güzergahlarında bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını da inceleyen Jandarmanın Dedektifleri, aradıkları ipucuna ise internetteki bir araç satışı sitesinde ulaştı. Çalınan motosikletin internet üzerinden satılmak istendiğini belirleyen Jandarmanın Dedektifleri, ilanın Afşin ilçesinden verildiğini belirledi. Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese müşterek operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada, Ekinözü’nden çalınan motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Çalınan motosikletine tekrar kavuşan vatandaş ise JASAT, Ekinözü İlçe Jandarma, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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