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Çalıntı motosikletle önce hırsızlık, sonra kaza yaptılar, yaralı olarak kaçtılar

05.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Antalya’da ters yönden gelen kamyonetle çarpışan ve üzerinde üç kişinin bulunduğu motosiklette yaralanan 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Antalya’da ters yönden gelen kamyonetle çarpışan ve üzerinde üç kişinin bulunduğu motosiklette yaralanan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Kazanın üzerinden 2 gün geçtikten sonra polis karakoluna gelen bir vatandaş, evinin önündeki motosikletinin çalındığını bildirdi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından kaçan 2 kişiyi bulurken, şahısların motosikleti çaldıktan sonra bir araçtan da hırsızlık yaptıklarını belirledi. Sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ve maskesiz sokağa çıkmaktan 4 bin 50’şer lira ceza uygulanan şüpheliler, tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
2 Ocak Cumartesi günü Yayla Mahallesi Barbaros Caddesinde Sanayi istikametinden üniversite istikametine ters yönden gitmekte olan Mustafa Arıcan’ın kullandığı 07 AGB 427 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından motosikleti kullanan sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1’i kadın 2 kişi yaralanmalarına rağmen olay yerinden kaçtı.
Kazaya karışan kamyonet sürücüsünün sokağa çıkma belgesi olduğu belirlenirken ters yönden geldiği için bin 336 TL para cezası uygulandı. Kazaya karışan ve sürücüsü kaçan motosiklet ise yediemin otoparkına teslim edildi. Kazadan kısa bir süre sonra yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine gelen Turan G.’ isimli bir kişinin Barbaros Caddesinde kaza yaptığını söylemesi üzerine Turan G.’ye sürücü belgesiz ve plakasız motosiklet kullanmaktan 5 bin lira ceza uygulandı.

Motosikletinin çalındığını 2 gün sonra fark etti
4 Ocak Pazartesi sabahı Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen bir vatandaş, Yayla Mahallesi 2575 Sokak üzerinde park halindeki 07 LTY 63 plakalı motosikletinin çalındığını belirterek müracaatta bulundu. 2 gün önce kaza yapan plakasız motosikletin şase sorgulamasından plakasının çalınan motosiklet olduğunu belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği yerin yakınlarında bulunan güvenlik kameralarını incelediklerinde kaza yapan motosiklette 3 kişi bulunduğunu belirledi. Kaza yapan sürücü Turan G. ve ve kaza sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan Çelik K., Asayiş ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler götürüldükleri karakolda, motosikleti çaldıklarını, yine Yayla Mahallesi 2608 Sokak üzerinde park halindeki bir araçtan hilti, spiral makinesi, matkap ve 100 metre uzunluğunda uzatma kablosu çaldıklarını itiraf ettiler.

8 bin 100 lira sokağa çıkma ve maske cezası
Motosiklet ve diğer malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağı sırasında meydana gelmesi nedeniyle her iki şahısa da ayrı ayrı sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamak suçlarından 4 bin 50’şer lire para cezası uygulandı. Turan G. ve Çelik K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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