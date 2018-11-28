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Çalıntı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 08:14 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de polisten kaçmaya çalışırken çaldıkları motosikletle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan 2 kişi, yaralandı.

Çalıntı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de polisten kaçmaya çalışırken çaldıkları motosikletle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan 2 kişi, yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Düzce Valiliği önünde meydana geldi. Polis ekipleri, çaldıkları plakasız motosikletle gezen M.K. ve A.K.'yi şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamaca sonunda şüphelilerin bulunduğu motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan M.K. ve A.K., 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Çalıntı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılarÇalıntı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılarÇalıntı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılarÇalıntı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar

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