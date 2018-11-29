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Çalıntı motosikletlerle polisten kaçan 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına rağmen 2 motosikletle kaçmaya çalışan 4 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.

Çalıntı motosikletlerle polisten kaçan 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına rağmen 2 motosikletle kaçmaya çalışan 4 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Motosikletlerin çalıntı olduğu belirlenirken, üzerlerinde uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Efeler Mahallesi 1651 Sokak'ta, şüphelendikleri S.K., K.Ö., Ş.G. ve O.A.'nın bulunduğu 2 motosikleti durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, polisten kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda polis, motosikletlileri yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde 1 kuru sıkı tabanca, 1 sustalı bıçak ve 6 paket halinde 11,57 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi. İki motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu tahmin edilen 2 LCD televizyon ile 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 7 mermi, 1 kama ve 18 av fişeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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