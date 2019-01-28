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Çalıntı otomobil ile büfe soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:16 | Son Güncelleme

Kırşehir’den çaldıkları otomobille Kırıkkale’ye kadar gelen 3 şüpheli, bir büfeyi soydu.

Kırşehir’den çaldıkları otomobille Kırıkkale’ye kadar gelen 3 şüpheli, bir büfeyi soydu. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, hırsızlardan 1’ini çalıntı otomobil ile kıskıvrak yakalamayı başardı. Büfe soygunu anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’in Kaman ilçesinden çaldıkları otomobil ile Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine kadar gelen 3 zanlı, gözüne kestirdikleri büfenin kapısını kırarak sigara, gıda maddesi ve bir miktar parayı kasadan çaldı. Otomobilde gözcülük yapan 3. şahıs ile birlikte kayıplara karışan hırsızların soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İş yeri sahibi büfenin soyulduğunu görünce durumu hemen polise haber verdi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büfenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan birinin eşkalini tespit etti. Çalıntı arabanın plakasını da belirleyen polisler, Bahşili ilçesinde çalıntı otomobil ve malzemeler ile birlikte hırsızlardan 1’ini kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı emniyete götürüldü. Polis, kaçan 2 şüphelinin de yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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