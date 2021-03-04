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  4. Çalıntı otomobile polisten kaçarken kaza yapınca yakayı ele verdiler

Çalıntı otomobile polisten kaçarken kaza yapınca yakayı ele verdiler

04.03.2021 22:04 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şahıs, park halindeki otomobile çarpınca yakandı.Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Sokak üzerinde meydana gelen olayda, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan S.Y.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şahıs, park halindeki otomobile çarpınca yakandı.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Sokak üzerinde meydana gelen olayda, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan S.Y. yönetimindeki 38 BR 537 plakalı otomobil, sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HF 271 plakalı otomobile çarptı. Polis ekiplerinin çalışmalarında kaçan otomobilin çalıntı olduğu belirlenirken, sürücü S.Y. ve yanında bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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