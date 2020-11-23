Çalıntı otomobille otodan hırsızlık yapan zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı

Yaşları 18’den küçük 3 şüphelinin sabıkası kabarık

Araç içindeki T.Y. (16)., S.K. (16) ve M.G. (16) isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda 670 metre uzunluğunda kablo, 7 matkap ve aksesuarları, 5 farklı takım çantası ve içlerinde çok sayıda tamir ve hırdavat malzemesi, 1 adet demir kesme makinesi, 1 araba aküsü, 1 jeneratör, 1 boru eritme makinesi, 2 metal levye ve elektrik bantları ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin ise Sultangazi’den çalındığı ve aracın plakasının da başka bir otomobile ait olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda ise çok sayıda suçtan kayıtlarının bulunduğu ve faili firar suçlardan arandıkları kaydedildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürtülen yaşları 18’den küçük 3 hırsız, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün “Otodan Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, T.Y. ve M.G. ‘adli kontrol’ ile serbest bırakıldı. S.K. adlı fail ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

