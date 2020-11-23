HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalıntı otomobille otodan hırsızlık yapan zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı

Çalıntı otomobille otodan hırsızlık yapan zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı

23.11.2020 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu İkitelli’de yakalandı.Olay, dün gece saat 01.45 sıralarında Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesinde meydana geldi.

Esenyurt’ta park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu İkitelli’de yakalandı.
Olay, dün gece saat 01.45 sıralarında Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis, hemen bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra TEM Otoyolu’na bağlanarak Mahmutbey Gişeleri’nden geçtiklerini belirledi. Zanlıların kullandığı araç plakasından hırsızların Küçükçekmece ilçesine bağlı İkitelli yönünde olduğunu saptayan polis, ekipleri bu yönde yoğunlaştırdı.

Ekip otosuyla şüphelilerin aracı kazaya karıştı
Bu sırada peşlerindeki polis ekiplerini gören yaşları 18’den küçük 3 hırsız, kaçmayı sürdürdü. Hırsızların kullandığı otomobili Hürriyet Caddesi üzerinde gören ekipler, takibe aldıkları şüphelilere ‘dur’ ihtarında bulundu. Takip sırasında ısrarla yapılan dur ihtarına uymayan ve kaçmaya devam eden şüpheliler, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Yanyol Caddesi üzerinde kendilerini takip eden polis otosuna çarptı. Kazaya karışan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil durduruldu.

Yaşları 18’den küçük 3 şüphelinin sabıkası kabarık
Araç içindeki T.Y. (16)., S.K. (16) ve M.G. (16) isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda 670 metre uzunluğunda kablo, 7 matkap ve aksesuarları, 5 farklı takım çantası ve içlerinde çok sayıda tamir ve hırdavat malzemesi, 1 adet demir kesme makinesi, 1 araba aküsü, 1 jeneratör, 1 boru eritme makinesi, 2 metal levye ve elektrik bantları ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin ise Sultangazi’den çalındığı ve aracın plakasının da başka bir otomobile ait olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda ise çok sayıda suçtan kayıtlarının bulunduğu ve faili firar suçlardan arandıkları kaydedildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürtülen yaşları 18’den küçük 3 hırsız, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün “Otodan Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, T.Y. ve M.G. ‘adli kontrol’ ile serbest bırakıldı. S.K. adlı fail ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Mahalle sakinleri büyük korku yaşadıMahalle sakinleri büyük korku yaşadı
Twitter Fleets nasıl kullanılır?Twitter Fleets nasıl kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel koronavirüse yakalandı

CHP'li vekil korona oldu

Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı

Bugün başladı! Türkiye'de ilk oldular

10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var! Yok böyle bir dram

10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var! Yok böyle bir dram

Ümraniye'de elektrik kablolarındaki patlama büyük korku yaşattı

Mahalle sakinleri büyük korku yaşadı

Ev arayanlar dikkat! Akılalmaz dolandırıcılık: Eski binaları yeni gibi gösteriyorlar

Ev arayanlar dikkat! Eski binaları yeni gibi gösterip...

Uzmanlar evde yapılan hızlı testler konusunda uyardı: Tanı koymada güvenilir değil

Uzmanı açıkladı! Hızlı testler güvenilir mi?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.