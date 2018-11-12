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Çalıntı plaka taktığı araçla hırsızlık yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Çalıntı plaka taktığı araçla hırsızlık yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çalıntı plaka taktığı aracıyla 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda 5 iş yerinde kurutulmak için bekletilen biber, patlıcan ve kabak gibi ürünleri çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yakalanan M.K'nin hırsızlık olaylarını başka araçtan çaldığı plakayı kendi otomobiline takarak gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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Gaziantep patlican kurutması tutuklama

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