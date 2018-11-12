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Çalıntı plakayla hırsızlığa tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kiraladığı otomobile, aynı modelde başka bir aracın plakasını çalıp takarak 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kiraladığı otomobile, aynı modelde başka bir aracın plakasını çalıp takarak 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, tutuklandı. Geçen 27 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında kentte kurutmalık patlıcan ve biber satışı yapılan 5 iş yerinde hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık olaylarını araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin eşkâlini belirledi. Araştırmada, şüphelinin soyduğu iş yerlerine geldiği otomobilin plakası da belirlendi. Otomobilin plakasının çalıntı olduğu saptandı. Çalışmasını derinleştiren polis, yaptığı araştırmada, şüpheli M.K.'nin kiraladığı otomobile aynı modelde bir aracın plakasını çalarak taktığını ortaya çıkardı. Adresi belirlenerek gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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